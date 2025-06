Le roban a ‘tiktoker’, pero se ríe de lo que se llevó el ladrón y dice que le ‘ganó’: ‘Quedó como estúpido’

Cada vez es más común enterarse de asaltos, estafas o engaños por medio de un video vertical y subtitulado. Las redes sociales ya no solo son vitrinas de viajes o bailes virales; ahora también funcionan como diario íntimo y hasta canal de denuncia.

En TikTok, por ejemplo, se multiplican los relatos de quienes han sido víctimas del hampa. Tal es el caso de Paula Andrea Martínez, una joven que compartió su experiencia reciente en el TransMilenio, el sistema de transporte público de la capital colombiana.

Antes de narrar lo ocurrido, soltó una frase que resume su hartazgo: “Mamada estoy de vivir en Bogotá”. Además, expresó que aunque ella fue la víctima, el testimonio hace quedar al ladrón como un “verdadero estúpido”.

Tiktoker colombiana narró el hurto que sufrió y se rio de la situación

Luego, compartió los detalles, o más bien, la razón por la que se siente incómoda con su lugar de residencia. Aunque comienza con la revelación de que “le ganó al ladrón”, se muestra muy molesta contando lo que le pasó al entrar al TransMilenio, el sistema de transporte público que se usa en Bogotá.

Según el relato de Martínez, ingresó de forma apresurada al bus porque no estaba dispuesta a esperar una hora más para montarse, ya que estaba cansada y tenía ganas de llegar pronto a su casa.

“Yo sentía que en eso alguien jalaba mi maleta, y dije: ‘Ah, otro idiota que piensa que porque me empuja, va a entrar y va a llegar más rápido a su casa”, contó. En ese momento, se volteó y forcejeó con la persona que identificó estaba detrás de ella.

“Me volví a voltear y ya no había un man, sino una vieja. Algo en mi sentido de bruja me dijo que me pusiera la maleta adelante”, expresó. Al tener la maleta frente a ella, notó que el compartimiento más grande estaba abierto y que le hacía falta el estuche de sus audífonos.

Paula se rio del momento mientras se grababa, porque aunque la robaron, le da gracia saber que lo que se llevó el asaltante no era un elemento valioso.

“Señor ladrón, ¿usted cree que yo cargaba unos AirPods () de un millón (de pesos colombianos) o lo que cuesten los originales? No, mi señor”, dijo entre risas.

“Esos eran unos AirPods piratas que costaron como 100 mil pesos. Así que disfrute un estuche sin audífonos chiveados (pirateados)”, fueron las palabras que le dedicó la joven a quien se llevó una de sus pertenencias.

Como reflexión, Paula le dijo a sus seguidores que siempre llevaran su bolso o maletín a la vista de ellos, pues aunque no es una garantía segura de resultar ilesos, si funciona como una herramienta de protección ante estos casos.