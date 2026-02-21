Periodista sufrió fuerte caída en el set de ‘Telenoticias’ tras finalizar su segmento (video)

Melissa Alvarado, periodista de Teletica, cayó sobre sus rodillas al finalizar de grabar un segmento.

La reconocida periodista Melissa Alvarado, de Teletica Deportes, finalizó su segmento en la edición matutina del noticiero de este viernes 20 de febrero y, cuando se disponía a abandonar el set, sufrió una caída que quedó registrada por cámaras de seguridad.

Fue la propia Alvarado quien compartió la grabación en sus redes sociales, acompañada de la canción I Will Always Love You, de Whitney Houston y la siguiente descripción: “Cuando el día empieza, pero no tan bien”.

En el video se ve cómo la comunicadora se levanta de su silla, se coloca por encima una chaqueta, toma su computadora y tropieza con fuerza al bajar una pequeña grada. Inmediatamente, varios compañeros de la televisora acuden a auxiliarla y ella vuelve a ponerse de pie para sacudirse las rodillas, que llevaron la mayor parte del golpe.

La publicación, compartida por Alvarado hace apenas unas horas, ya acumula casi 20.000 reproducciones y muchas reacciones llenas de humor.

“Al menos la compu salió ilesa”, escribió Miguel Calderón, su compañero en Teletica Deportes. “Penal para el Real Madrid”, “Te levantaste y eso es lo que importa”, “Mis respetos, nunca soltó la computadora”, “Tiene que estar sí o sí en Mira quién baila, buena coordinación”, fueron otros de los mensajes.