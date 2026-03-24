Periodista de Teletica recibe duras críticas por esto que hizo en vivo: ‘Es una ofensa’

Lo que parecía un amistoso “choteo” entre periodistas de Teletica terminó causando un polémico eco en redes sociales, en las que gran cantidad de usuarios la han emprendido contra una figura del canal.

Todo ocurrió porque este lunes 23 de marzo, durante la edición matutina de Telenoticias, Melissa Alvarado bromeó a su colega Juan Manuel Vargas, quien es fiel seguidor del Cartaginés.

“¿A usted cómo le fue el fin de semana, Juan Manuel? Está muy silencioso por ese liderato”, dijo Alvarado.

Melissa Alvarado, periodista de Teletica, bromeó sobre el liderato de Cartaginés. (Instagram)

La periodista lanzó la picante frase porque el club de la Vieja Metrópoli perdió frente a Pérez Zeledón y dejó ir el primer lugar del campeonato.

Posteriormente, lanzó un dardo todavía más doloroso: “Duraron más sus vacaciones que el liderato de Cartaginés, ¿verdad?”, aseguró la comunicadora.

En el set, la situación terminó con una sonrisa de Vargas, quien ignoró el tema del Cartaginés y dijo que estaba feliz porque sus compañeros del canal, fanáticos de otros equipos, ganaron el fin de semana.

Sin embargo, el diálogo estuvo lejos de quedar ahí. Muchos aficionados brumosos tomaron el comentario de Melissa como una burla hacia el equipo y la criticaron duramente en redes.

“Ya basta de falta de respeto a nuestra institución”, “Es de esperar una ofensa así, pero no canten victoria”, “El karma le llegará”, “¿De qué se burla si todos los equipos pierden?”, “Y Rolando Fonseca dijo que dura más comiéndose un popi ¡Qué clase de comentario!”, fueron algunos de los mensajes de indignación.

Por otra parte, otros defendieron a Melissa, asegurando que las declaraciones se sacaron de contexto y que era una conversación normal, entre personas que se tienen confianza y vacilan como la mayoría de futboleros en el país.