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Periodista de Teletica recibe duras críticas por esto que hizo en vivo: ‘Es una ofensa’

La comunicadora protagonizó un momento poco usual durante una transmisión de ‘Telenoticias’

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Por Juan Pablo Sanabria

Lo que parecía un amistoso “choteo” entre periodistas de Teletica terminó causando un polémico eco en redes sociales, en las que gran cantidad de usuarios la han emprendido contra una figura del canal.








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Melissa AlvaradoCartaginésTelenoticiasTeletica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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