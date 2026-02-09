Periodista de Teletica hizo un comentario sobre el show de Bad Bunny que incomodará a algunos (video)

Bad Bunny reivindicó a Puerto Rico y toda Latinoamérica durante su show de medio tiempo en el Super Bowl 2026.

Los periodistas de Teletica, Daniel Céspedes y Pablo Campos, tuvieron un curioso diálogo sobre el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026. Esto sucedió durante Buen día, cuando Céspedes le dio el pase a su colega para que adelantara los temas que presentaría en Los doctores.

Campos inició la conversación preguntándole a Céspedes qué le había parecido el espectáculo del boricua, a lo que el comunicador dejó entender, sin decir demasiado, que no le gusta la música del puertorriqueño.

“Buenísimo... bueno, eeehh, es que tengo muchas cosas que decir”, dijo Céspedes.

De inmediato, ante la duda del comunicador, Campos intervino: “Entonces no diga nada, sino tiene nada bueno que decir, entonces no diga nada”.

Luego Daniel, esquivando el comentario, continuó: “El show impresionante y que todos nos unamos”, para luego devolver la pregunta a Campos: “Usted sí es fanático de Bad Bunny, lo fue a ver aquí en el Estadio Nacional. ¿A usted qué le pareció?”.

Contrario a Céspedes, el show sí fue de todo el gusto de Campos.

“A mí me parece que lleva un mensaje que necesita, no solo Estados Unidos, sino también Costa Rica: cada vez más unidos y que seamos una sola bandera”, expresó.

En Teletica hablaron sobre el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Tras esta reflexión, Céspedes hizo una acotación que puede resultar incómoda. Porque aunque muchos quedaron maravillados por el show y la conversación pública se ha centrado en el trasfondo sociopolítico, esto no quiere decir que haya calado verdaderamente en todos.

“Sí (es un mensaje necesario) pero hay que interiorizarlo un poco, también. No solo verlo y ya, sino ponerlo en práctica”, concluyó.