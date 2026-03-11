Periodista costarricense de ESPN responde a las duras críticas por lo que hizo en vivo: esto dijo

El periodista costarricense Daniel Murillo, de ESPN, fue blanco de críticas en redes sociales por sus intervenciones durante la transmisión del partido entre Los Angeles FC y la Liga Deportiva Alajuelense.

Murillo hizo mención a Saprissa en varias ocasiones y esto causó la molestia de muchos aficionados que consideraron que aquello no era adecuado durante el encuentro de los rojinegros.

Ahora, tras el revuelo, el joven y destacado periodista respondió a los señalamientos. En una publicación de X (antes Twitter) explicó que su comentario no fue infundado, pero se mostró abierto a recibir críticas.

“Las cosas como son, fue un dato real y los aficionados tienen todo su derecho de expresarse. A ellos nos debemos con nuestro trabajo, todo mi respeto siempre para los que están del otro lado que siempre exigen un mejor trabajo”, escribió.

Las críticas a Daniel Murillo, de ESPN

(Captura de video)

Pero, ¿qué dijo Murillo que enardeció a tantos? Por ejemplo, corría el minuto 31 cuando Daniel Murillo dijo en la transmisión de ESPN: “Ahí están Joel Campbell y Celso Borges, los tres veces mundialistas, 2014, 2018 y 2022, históricos, futbolistas formados en el Saprissa que hoy defienden la camiseta de Liga Deportiva Alajuelense, el campeón tico”.

Más adelante, cuando Campbell entró al campo, volvió a recordar su paso por el club tibaseño, señalando que se marchó de ahí rumbo al Arsenal, vendido por más de $1 millón.

En redes sociales, el enojo fue masivo, aunque curiosamente algunos afirmaron que Murillo es liguista.

“¿Soy el único al que no le gustan las transmisiones con Daniel Murillo de comentarista?”, “Es mala leche con la Liga”, “Que alguien le diga a Murillo que Saprissa no está en este torneo”, “Intenta ser profesional pero se le pasa”, fueron algunos de los comentarios.