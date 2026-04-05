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Pepsi y Diageo retiran su patrocinio a conciertos de Kanye West en Londres

La polémica sobre las posturas antisemitas de Kanye West lleva a que marcas internacionales se alejen de su gira europea.

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Por AFP
A pesar de las controversias, Kanye West ha expresado arrepentimiento por sus comentarios antisemitas. (Michael Wyke/AP)







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