Pasó de ‘Buen día’ a ‘7 Estrellas’ y su primer trabajo no fue como esperaba: ‘Casi no la cuento’

El periodista Daniel Céspedes dejó la tranquilidad del set de 'Buen día' para salir a la calle a reportear para '7 Estrellas'.

El periodista Daniel Céspedes pasó de la revista matutina Buen día, de Teletica, a asumir un nuevo papel en el programa de espectáculos 7 Estrellas, pero lo que vivió en su primer día no fue lo que esperaba.

El comunicador reemplazará por un mes a su colega y compañero Walter Campos, quien recientemente se sometió a una cirugía en un oído.

“Me incorporo y salgo totalmente del rol de coordinación y de presentador de Buen día para asumir también como periodista y presentador en sustitución de mi querido Walter”, dijo Céspedes cuando se dio el anuncio.

Daniel comenzó su nueva labor este lunes 23 de marzo. Sin embargo, el primer trabajo que asumió le tenía una sorpresa. Así lo reveló en un video que publicó en sus redes sociales, en el que se le ve subiendo, con dificultad, una pequeña montaña para hacer una grabación.

“Casi no la cuento”, manifestó el periodista en el pie del video. En las imágenes se le ve ‘sin aire’ y agotado mientras se toma la situación con buen humor.