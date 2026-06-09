Pareja de turistas expone el lado más ‘extremo’ e inesperado de Costa Rica: esto les pasó

Una pareja de turistas extranjeros compartió en redes sociales las inesperadas y divertidas experiencias que vivió durante su viaje por Costa Rica. Imagen ilustrativa.

Una pareja de turistas compartió en redes sociales algunas de las experiencias más inesperadas que vivieron durante su visita a Costa Rica, donde se toparon con un peculiar “chofer de Uber” y estuvieron a punto de ser víctimas de un ladrón muy diferente a lo que imaginaban.

“Es pura vida esto, es pura vida, al punto de que casi no hay humanos”, bromeó la mujer en un video. Su acompañante siguió el juego: “No hay humanos acá en Costa Rica”.

Mientras recorrían el país, observaron un perro sentado en el asiento del conductor de un vehículo y aprovecharon para hacer una comparación divertida.

“¿Quién maneja el Uber en Costa Rica?”, preguntó ella al mostrar al animal en el auto. “Tremendo”, comentaron entre risas.

Pero la anécdota más llamativa ocurrió cuando dejaron sus pertenencias cerca de una zona turística.

“¡Hoy casi nos roban! De hecho, nos dijeron: ‘¡Te están robando!’”, contó el hombre.

La mujer recordó su sorpresa al descubrir quién era el supuesto delincuente. “¿Quién? No sé, casi nos roba la mochilita”.

La respuesta llegó de inmediato: “Los mapaches”, explicó él.

“Los mapaches tienen una organización tremenda. Saben abrir cierres, aparentemente”, agregó ella.

Antes de terminar el video, la pareja resumió su experiencia en Costa Rica con humor: “Para que sepan si vienen para Costa Rica... ‘Uber’ perro y mapache ladrón”.