Viva

Pareja de turistas expone el lado más ‘extremo’ e inesperado de Costa Rica: esto les pasó

‘No hay humanos acá en Costa Rica’, bromearon sobre lo vivido en territorio costarricense

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Así luce la nueva área externa de la terminal de llegadas del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
Una pareja de turistas extranjeros compartió en redes sociales las inesperadas y divertidas experiencias que vivió durante su viaje por Costa Rica. Imagen ilustrativa. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Turistas
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.