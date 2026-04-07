Pareja de periodistas de Teletica comparte especial celebración por ’365 días increíbles’

Una de las parejas que ronda por los pasillos de Teletica compartió una noticia que los tiene muy felices. Se trata de José Fernando Araya y Kathleen Baker, quienes celebraron un año de relación.
Una de las parejas que ronda por los pasillos de Teletica compartió una noticia que los tiene muy felices. Se trata de José Fernando Araya y Kathleen Baker, quienes celebraron un año de relación.
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