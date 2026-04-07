Pareja de periodistas de Teletica comparte especial celebración por ’365 días increíbles’

Una de las parejas que ronda por los pasillos de Teletica compartió una noticia que los tiene muy felices. Se trata de José Fernando Araya y Kathleen Baker, quienes celebraron un año de relación.

La noticia la dio a conocer la joven limonense con unas emotivas fotografías en las que sale con su novio y dedicó un amoroso mensajes.

“Qué linda es la vida con vos, 365 días increíbles juntos. Afortunada de tenerte”, escribió en la publicación.

Además agregó: “Que sean muchos días más siendo felices y aprendiendo, te quiero con el alma”, dijo junto a seis fotografías en diferentes lugares donde aparecen abrazados y sonrientes.

Baker forma parte de los periodistas y presentadores del espacio de Teletica, Calle 7: informativo , mientras que Araya es un apasionado de la fotografía y también comunicador de la plataforma digital del canal de La Sabana.

En redes sociales han mostrado en varias ocasiones lo enamorados que están, sobre todo porque Kathleen elogia constantemente el trabajo de su novio como fotógrafo, ya sea de ella o incluso de sus mascotas.