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Pareja de periodistas de Teletica comparte especial celebración por ’365 días increíbles’

Los comunicadores publicaron emotivas imágenes en sus redes sociales

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Por Fiorella Montoya

Una de las parejas que ronda por los pasillos de Teletica compartió una noticia que los tiene muy felices. Se trata de José Fernando Araya y Kathleen Baker, quienes celebraron un año de relación.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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