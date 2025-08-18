Padres nombran a bebé ‘Chat Yipiti’, en honor a la inteligencia artificial

La bebé fue registrada el 15 de agosto, en una de las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Una bebé nacida en Cereté, Córdoba, Colombia, fue nombrada por sus padres como Chat Yipiti Bastidas Guerra, en honor a la popular inteligencia artificial .

Aunque para algunos pueda parecer una broma, lo cierto es que los progenitores de la menor se dejaron llevar por el auge que tiene la herramienta tecnológica desarrollada por OpenIA.

Según los medios locales, la bebé fue registrada el 15 de agosto, en una de las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La entidad, según trascendió, no presentó ninguna objeción por el particular nombre.

La noticia del registro circuló en redes sociales, donde se generó un debate entre los internautas, pues muchos cuestionan la decisión de los padres por las repercusiones que pueda tener el nombre en un futuro.

Aunque en Colombia la ley permite total libertad a los padres para nombrar a sus hijos, existen casos en los que la Registraduría Nacional del Estado Civil se ha negado, ya que puede afectar la dignidad del menor.

De hecho, hace unos años, la entidad recalcó que los funcionarios pueden abstenerse si los nombres inciden en el libre desarrollo de la personalidad.

En el pasado, el servicio de registro se ha negado a inscribir nombres como Judas, Satanás, Belcebú, Warnerbro y Miperro, pero en esta ocasión, Chat Yipiti no tuvo ningún problema y pudo ser registrado con normalidad.

De acuerdo con la información disponible, esta sería la única persona en el país suramericano que lleva el nombre del ‘chatbot’.

