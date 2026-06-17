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Olivia Wilde revela la frase del protagonista de ‘Ted Lasso’ que confirmó el fin de su relación tras nueve años juntos

La actriz reveló el comentario que la llevó a tomar una difícil decisión y repasó los momentos más complejos que enfrentó tras la ruptura

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Por O Globo / Brasil / GDA
Olivia Wilde repasó el fin de su relación con Jason Sudeikis, la batalla legal posterior y la actual crianza compartida de sus hijos.
Olivia Wilde repasó el fin de su relación con Jason Sudeikis, la batalla legal posterior y la actual crianza compartida de sus hijos. (DIMITRIOS KAMBOURIS/Getty Images via AFP)







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