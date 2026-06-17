Olivia Wilde revela la frase del protagonista de ‘Ted Lasso’ que confirmó el fin de su relación tras nueve años juntos

Olivia Wilde repasó el fin de su relación con Jason Sudeikis, la batalla legal posterior y la actual crianza compartida de sus hijos.

Olivia Wilde recordó la conversación que marcó el final de su relación con el actor Jason Sudeikis. La directora y actriz de 42 años explicó que una frase pronunciada por el protagonista de Ted Lasso durante el regreso de su fiesta de cumpleaños en marzo de 2020 le hizo comprender que la relación había llegado a su fin.

La pareja mantenía una relación desde hacía nueve años y enfrentaba dificultades desde tiempo atrás. Según relató Wilde en el pódcast Call Her Daddy, ella preguntó a Sudeikis, de 50 años, si había comprado un regalo para su cumpleaños. El actor respondió que no sabía qué comprar porque ya no la conocía.

Para Wilde, aquella respuesta reflejó la realidad de la relación. La directora explicó que ambos dejaron de descubrir aspectos nuevos el uno del otro y perdieron la curiosidad sobre quién era la otra persona. A partir de ese momento entendieron que la relación había terminado.

Decisión de separarse por el bienestar de sus hijos

Pese a la decisión de poner fin a la relación, Wilde y Sudeikis continuaron viviendo bajo el mismo techo durante un tiempo. La intención era proteger a sus hijos, Otis, de 12 años, y Daisy, de 9.

La actriz señaló que ambos intentaron mantener la relación por el bienestar de los menores. Sin embargo, concluyeron que continuar juntos ya no beneficiaba a ninguna de las partes.

Disputa judicial tras la ruptura

Después de la separación, el exmatrimonio enfrentó una batalla judicial relacionada con la custodia de los hijos y la pensión alimentaria.

En 2023, Wilde obtuvo una resolución favorable cuando un juez determinó que el proceso debía mantenerse en California. La decisión rechazó la solicitud de Sudeikis para trasladar el caso a Nueva York.

En setiembre de ese mismo año, ambos alcanzaron un acuerdo de custodia compartida.

El episodio que Olivia Wilde calificó como traumático

Uno de los momentos más mediáticos del conflicto ocurrió en abril de 2022 durante una convención cinematográfica en Las Vegas.

Mientras presentaba información sobre la película No te preocupes, querida, Wilde recibió una carpeta con documentos judiciales frente al público. La actriz describió el episodio como una experiencia extremadamente traumática.

Según explicó, ya se sentía expuesta al hablar ante ejecutivos de estudios cinematográficos cuando la entrega de los documentos interrumpió la presentación. Aunque logró finalizar su intervención, reconoció que sufrió un fuerte impacto emocional tras abandonar el escenario.

Wilde indicó que nunca tuvo certeza de si el momento fue planificado. No obstante, afirmó que Sudeikis le aseguró que desconocía cuándo se entregarían los documentos.

La directora manifestó que decidió creer esa versión para poder seguir adelante. También sostuvo que el actor se sintió afectado por lo ocurrido.

Una relación más saludable como padres separados

A pesar de los conflictos legales, Wilde aseguró que ambos consiguieron construir una dinámica positiva como padres.

La actriz afirmó que sus hijos reciben ahora la mejor versión de ambos. También señaló que la convivencia como pareja no funcionaba adecuadamente, pero que la crianza compartida sí les permite desempeñar un papel efectivo como padres separados.

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