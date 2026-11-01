Novia de reconocido influencer confirmó su muerte con doloroso mensaje: ‘Es difícil y desgarrador’

El influencer y entrenador físico Liam Fitzgerald murió a los 29 años luego de sufrir un accidente de motocicleta durante la madrugada del viernes 30 de octubre.
La noticia la confirmó su novia, Jamie Lyn Rinaldi, mediante una publicación en Instagram, donde reveló que el accidente ocurrió alrededor de las 2 a. m. y que, pese a los intentos por salvarle la vida, el estadounidense falleció a causa de las graves heridas que sufrió.
“Con el corazón más apesadumbrado comparto la devastadora noticia de que Liam falleció tras un accidente de motocicleta el 30 de octubre aproximadamente a las 2 a. m.”, escribió.
En el mismo mensaje explicó: “Sufrió heridas graves y, a pesar de los esfuerzos de quienes intentaron desesperadamente salvarlo, no pudieron reanimarlo. No hay palabras para describir el dolor de esta pérdida. Este es un momento increíblemente difícil y desgarrador para todos los que lo conocieron y amaron”.
Fitzgerald, radicado en Miami, reunía más de un millón de seguidores en Instagram, donde compartía contenido sobre ejercicio, estilo de vida y finanzas, además de ofrecer servicios como entrenador personal.
Rinaldi también pidió respeto para la familia y las personas cercanas al creador de contenido mientras enfrentan el duelo. “Descansa en paz, Liam, te queremos mucho”, concluyó.