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Novia de reconocido influencer confirmó su muerte con doloroso mensaje: ‘Es difícil y desgarrador’

El creador de contenido estadounidense murió luego de sufrir un accidente en motocicleta. Tenía 29 años

Liam Fitzgerald sufrió heridas graves y no pudo ser reanimado pese a los esfuerzos por salvarle la vida.
El influencer Liam Fitzgerald sufrió heridas graves y no pudo ser reanimado pese a los esfuerzos por salvarle la vida. Liam Fitzgerald
Fiorella Montoya

El influencer y entrenador físico Liam Fitzgerald murió a los 29 años luego de sufrir un accidente de motocicleta durante la madrugada del viernes 30 de octubre.

La noticia la confirmó su novia, Jamie Lyn Rinaldi, mediante una publicación en Instagram, donde reveló que el accidente ocurrió alrededor de las 2 a. m. y que, pese a los intentos por salvarle la vida, el estadounidense falleció a causa de las graves heridas que sufrió.

Con el corazón más apesadumbrado comparto la devastadora noticia de que Liam falleció tras un accidente de motocicleta el 30 de octubre aproximadamente a las 2 a. m.”, escribió.