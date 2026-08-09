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Nono Antillón vivió a sus 67 años una ‘cita a ciegas’ y lo contó en redes: ‘Aquí voy, en un puro impulso de amor’

La periodista costarricense viajó hasta Puriscal en bus para conocer a una persona muy especial

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Por Jessica Rojas Ch.
Nono Antillón
La periodista costarricense Nono Antillón narró paso a paso cómo vivió su 'cita a ciegas'. (Captura de video)







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Nono Antillón
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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