Nono Antillón vivió a sus 67 años una ‘cita a ciegas’ y lo contó en redes: ‘Aquí voy, en un puro impulso de amor’

La periodista y expresentadora de televisión costarricense Nono Antillón llamó la atención en sus redes sociales al narrar con detalles todo lo que vivió recientemente en una “cita a ciegas” que, según dijo, la llenó de mucho amor.

La comunicadora, de 67 años, publicó un amplio video en su cuenta de Facebook donde contó paso a paso lo que vivió. “Aquí voy, en un puro impulso de amor. Voy a encontrarme con alguien que no conozco, pero me invitó a su casa”, explicó Antillón.

La persona de la “cita a ciegas” la invitó a su casa en Puriscal, por lo que Nono no dudó en salir desde las 6:30 a. m. para tomar un bus de transporte público y emprender camino hasta el lugar del encuentro. En el trayecto visitó pueblos y hasta tuvo tiempo de disfrutar de unos ricos jocotes en un parque de la localidad, mientras esperó durante dos horas para que fueran por ella.

Al final, todo salió bien y Nono llegó a la casa de su anfitriona, doña Cinthya Berrocal, quien esperaba con cariño a la periodista para presentarle a su pequeña hija, una niña llamada Emily que padece de una situación de salud que la tiene en silla de ruedas.

La periodista Nono Antillón vivió momentos muy emotivos en su 'cita a ciegas' con Emily, una niña con discapacidad, y su madre. (Captura de video)

La pequeña no habla ni come por sí misma; sin embargo, su madre está dedicada a cuidarla y darle una buena calidad de vida.

En la “cita a ciegas”, Nono conoció su historia de amor y responsabilidad para contársela a sus seguidores en redes sociales.

Nono Antillón dejó huella en la televisión costarricense con su trabajo en los canales 13, 6 y 7, donde presentó varios programas.