Nono Antillón vivió a sus 67 años una ‘cita a ciegas’ y lo contó en redes: ‘Aquí voy, en un puro impulso de amor’

La periodista y expresentadora de televisión costarricense Nono Antillón llamó la atención en sus redes sociales al narrar con detalles todo lo que vivió recientemente en una “cita a ciegas” que, según dijo, la llenó de mucho amor.
La comunicadora, de 67 años, publicó un amplio video en su cuenta de Facebook donde contó paso a paso lo que vivió. “Aquí voy, en un puro impulso de amor. Voy a encontrarme con alguien que no conozco, pero me invitó a su casa”, explicó Antillón.
La persona de la “cita a ciegas” la invitó a su casa en Puriscal, por lo que Nono no dudó en salir desde las 6:30 a. m. para tomar un bus de transporte público y emprender camino hasta el lugar del encuentro. En el trayecto visitó pueblos y hasta tuvo tiempo de disfrutar de unos ricos jocotes en un parque de la localidad, mientras esperó durante dos horas para que fueran por ella.
Al final, todo salió bien y Nono llegó a la casa de su anfitriona, doña Cinthya Berrocal, quien esperaba con cariño a la periodista para presentarle a su pequeña hija, una niña llamada Emily que padece de una situación de salud que la tiene en silla de ruedas.
La pequeña no habla ni come por sí misma; sin embargo, su madre está dedicada a cuidarla y darle una buena calidad de vida.
En la “cita a ciegas”, Nono conoció su historia de amor y responsabilidad para contársela a sus seguidores en redes sociales.
Nono Antillón dejó huella en la televisión costarricense con su trabajo en los canales 13, 6 y 7, donde presentó varios programas.