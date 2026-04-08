No son nuevos, pero sí debutantes: la banda costarricense Abedúl presenta ‘Manglares’, su primer disco de estudio

La agrupación costarricense Abedúl nació en el 2020. Desde entonces han publicado varios sencillos y ahora presentan 'Manglares', su primer disco de estudio.

Todo llega en el momento justo, ni antes ni después. Eso lo sabe a la perfección la agrupación costarricense Abedúl, que después de seis años de nacimiento, recientemente estrenó su primer disco de estudio.

El álbum Manglares llegó a tiempo, en un espacio en el que el grupo goza de una madurez artística y también personal de sus integrantes, la cual se refleja en las 10 canciones que componen el álbum. La evolución se refleja en cada tema de la producción, en sus sonidos y en sus letras.

La propuesta, según explicó el grupo en un comunicado de prensa, es un concepto inspirado en la naturaleza y en el crecimiento personal. Con fusiones de géneros, Abedúl explora diferentes movimientos que llevan al público por un viaje bailable y a la vez suave, que canta sobre experiencias de vida con las que la audiencia puede identificarse fácilmente.

Tras varios años de publicar sencillos, Abedúl construyó esta obra que integra sus influencias musicales dentro de un mismo universo sonoro. En ese marco de exploración, Manglares presenta elementos del reggae, el R&B y el pop alternativo, que conviven en el entorno costarricense con la naturaleza como principal protagonista.

“Las letras exploran experiencias como viajar, cerrar ciclos, cuestionar expectativas y reconectar con uno mismo en un equilibrio entre momentos introspectivos y otros más luminosos y energéticos”, reza el comunicado de prensa, pues escuchar Manglares es como montarse en un viaje de buena vibra.

“Esperamos que cada persona encuentre su propia historia dentro de las canciones: alguien que lo ponga cuando esté pensando en irse de viaje, otro cuando esté cerrando una etapa o simplemente quien quiera disfrutarlo sin analizarlo demasiado”, manifestó la banda. Y justamente así es como se vibra Manglares: desde muchas aristas.

La producción se realizó en GasRecords en Costa Rica. El disco fue masterizado por Andrés Mayo en Argentina.

Para presentar Manglares, Abedúl está preparando varios conciertos: uno de ellos será el 16 de mayo en Jazz Café Escazú, donde compartirán escena con sus colegas de Magpie Jay; ambas agrupaciones estrenarán sus recientes producciones de estudio.

Abedúl está formada por Federico Pacheco (voz y guitarra), Gustavo Enrique Gascue (bajo y producción), Andrés Villalobos (batería), Anthony Cordero (saxofón) y Jordán León (teclados).

Manglares se puede escuchar en las principales plataformas digitales como YouTube y Spotify.