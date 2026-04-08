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No son nuevos, pero sí debutantes: la banda costarricense Abedúl presenta ‘Manglares’, su primer disco de estudio

La agrupación, que nació en el 2020, estrena una producción conceptual de crecimiento, exploración y fusiones de sonidos

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Por Jessica Rojas Ch.
Abedúl Música costarricense Manglares
La agrupación costarricense Abedúl nació en el 2020. Desde entonces han publicado varios sencillos y ahora presentan 'Manglares', su primer disco de estudio. (Cortesía)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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