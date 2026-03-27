¿Niño o niña? Marc Anthony revela el sexo de su octavo hijo

Marc Anthony y Nadia Ferreira se casaron en 2023 y ahora esperan a su segundo hijo en común, que será el octavo del cantante.

Marc Anthony y su esposa, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, revelaron el sexo de su nuevo bebé en sus redes sociales: una niña, la segunda hija en común de la pareja y el octavo hijo del cantante puertorriqueño.

El anuncio llegó acompañado de una tierna sesión de fotos en la que ambos posan junto a su pequeño hijo.

En las imágenes, Marc sostiene con ternura el vientre de Nadia mientras muestra unos diminutos zapatitos rosados, símbolo del nuevo miembro que se suma a la familia.

“Una sorpresa llena de amor… Dios mediante”, escribió la pareja junto a las postales, que rápidamente se llenaron de mensajes de felicitación de fanáticos y colegas del mundo del entretenimiento.

Ferreira, de 26 años, y Marc Anthony, de 57, muestran una relación sólida desde que confirmaron su romance en 2022. Un año después, celebraron su lujosa boda en Miami, en un evento que reunió a reconocidas figuras de la música y el espectáculo latino.

Marc Anthony ya es padre de una numerosa familia ensamblada. Con su exnovia Debbie Rosado tuvo a su hija Arianna y además crió como hijo a Alex, a quien considera parte de su familia.

Más tarde, durante su matrimonio con la exreina de belleza y actriz Dayanara Torres, nacieron Cristian y Ryan, quienes mantienen un perfil discreto, aunque ocasionalmente acompañan a su padre en eventos públicos o publicaciones en redes.

Posteriormente, el cantante tuvo a los mellizos Emme y Max con Jennifer López, sus hijos más mediáticos por la exposición de ambos artistas.

Más adelante, fruto de su relación con la modelo venezolana Shannon de Lima, nació su hijo Daniel. Y con Nadia Ferreira ya comparte a un niño pequeño.

La llegada de esta bebé consolida aún más la vida familiar del intérprete de Vivir mi vida y su esposa, quienes suelen compartir en Instagram momentos íntimos y familiares.