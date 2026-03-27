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¿Niño o niña? Marc Anthony revela el sexo de su octavo hijo

Es el segundo hijo que comparte con su esposa, Nadia Ferreira, con quien tiene una diferencia de edad de 31 años

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Por Fátima Jiménez
Marc Anthony
Marc Anthony y Nadia Ferreira se casaron en 2023 y ahora esperan a su segundo hijo en común, que será el octavo del cantante. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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