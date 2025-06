Nieta de ‘El Chapo’ Guzmán debuta como cantante: ‘No tengo por qué avergonzarme de nada’

Frida Guzmán, nieta del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, anunció en redes sociales el lanzamiento del tema con el que hace su debut oficial en la música.

Frida, de 33 años, incursiona en esta industria con la canción Andas Contando, que se estrenó el pasado 31 de mayo. El sencillo marca el inicio de su carrera, y según confirmó a People, busca seguir los pasos de la icónica cantante Jenni Rivera.

Frida Guzmán se estrena en la música con el sencillo 'Andas contando', junto a la cantante Cecy Millan. (youtube/youtube)

Su propuesta artística corresponde al género regional mexicano y representa, según sus propias palabras, una forma de desprenderse de la pesada carga que implica llevar el apellido Guzmán, asociado directamente con su abuelo, uno de los líderes de los cárteles más notorios del país.

En el programa ¡Siéntese quien pueda!, de Univision, Frida comentó: “Claro que ha sido difícil, porque la gente te tacha de ser alguien que tú no eres. Pero no me lo tomo mal, porque al final eso no se niega. No tengo por qué avergonzarme de nada”.

Su primer acercamiento al mundo musical ocurrió en 2021, cuando participó en el programa Tengo talento, mucho talento. A partir de esa experiencia nació su amor por la música, una pasión que hoy comienza a consolidar profesionalmente.