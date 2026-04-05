Moriah Wilson: Netflix lanza documental sobre la fuga de su asesina a Costa Rica

El documental 'La verdad y la tragedia de Moriah Wilson', que narra un homicidio vinculado con Costa Rica, está disponible en Netflix.

En mayo de 2022, el mundo del deporte quedó abatido. Anna Moriah Wilson, una joven de 25 años y promesa del ciclismo de montaña, fue hallada muerta de tres disparos en una casa de Austin, Texas. Lo que al principio parecía un misterio, pronto reveló una trama de obsesión y celos digitales que ahora Netflix reconstruye en su nuevo documental: La verdad y la tragedia de Moriah Wilson.

Las autoridades costarricenses se involucraron en esta investigación policial, que tardó más de mes y medio para capturar a la sospechosa del crimen, quien se escondía en Cóbano, Puntarenas.

La causa del homicidio, según se reveló después, fue un triángulo amoroso. Moriah, conocida como “Mo”, había mantenido una breve relación con el también ciclista profesional Colin Strickland, quien en ese momento atravesaba una crisis de pareja con Kaitlin Armstrong.

Lo que diferencia a este caso de cualquier otro es el componente tecnológico: Armstrong, consumida por los celos, utilizó aplicaciones de entrenamiento y GPS para rastrear los movimientos de la víctima en tiempo real, por lo que logró localizarla el día del crimen minutos después de que Wilson compartiera una salida con Strickland.

El documental, que dura poco más de una hora y media y se estrenó recientemente en la plataforma, no se detiene solo en el disparo inicial, sino que profundiza en el giro cinematográfico que tomó la historia tras el asesinato.

Luego de un breve interrogatorio, Armstrong logró eludir a la policía, vendió su camioneta y huyó a Costa Rica con un pasaporte falso. Allí comenzó una vida de fugitiva que incluyó cambios en su color de pelo e incluso cirugías estéticas en el rostro para borrar cualquier rastro de su identidad anterior.

Su captura ocurrió en Cóbano tras 43 días de una búsqueda intensa que mantuvo en vilo a los dos países.

En el audiovisual, Netflix busca rescatar la figura de la joven deportista a través de testimonios exclusivos de sus familiares y material inédito de sus competencias. La producción rinde homenaje a la atleta brillante y carismática que era antes de que su carrera fuera truncada.

Con Kaitlin Armstrong cumpliendo actualmente una condena de 90 años de prisión, este estreno invita a reflexionar sobre los peligros de la obsesión en una era donde cada paso puede ser rastreado a través de una pantalla.

La producción, bajo la dirección de Marina Zenovich, tuvo su estreno mundial el pasado 12 de marzo en el prestigioso SXSW Film & TV Festival de Austin, Texas, la misma ciudad donde ocurrieron los hechos.

“Retrato íntimo de la ciclista Moriah Wilson, criada por una familia fuerte y cariñosa, cuyo singular empuje la impulsó a la brillantez atlética antes de que su vida se viera trágicamente truncada por un asesinato”, dice la sinopsis oficial de la plataforma.