Natalia Monge compartió el sueño que no fue junto a Lussania Víquez; pero que el tiempo logró compensar

Natalia Monge reveló que, cuando ella y Lussania Víquez trabajaban en Repretel, soñaba con que su compañera llegara a convertirse en madre.

La presentadora de televisión Natalia Monge compartió un deseo que tenía junto a su excompañera de Las Historias, Lussania Víquez.

De acuerdo con Monge, cuando ambas trabajaban para Repretel, ella soñaba con que su compañera se convirtiera en madre, para que juntas pudieran disfrutar de la maternidad.

No obstante, en aquel momento no fue posible, ya que se sabe que a Víquez y a su esposo les costó convertirse en padres, debido a las quimioterapias que la locutora recibió tras enfrentar un cáncer años atrás.

Finalmente, cuando Lussania logró cumplir su sueño de ser madre, ya no trabajaban juntas.

“Lo lindo de la historia es que amigas éramos, somos y seremos... ¡Este es nuestro momento amiga... y va pa largo!”, escribió Monge junto a una foto que publicó con Víquez.

Ahora, ambas, desde sus respectivos proyectos laborales, disfrutan plenamente de la maternidad y suelen compartir esa etapa en sus redes sociales.