Natalia Monge compartió el sueño que no fue junto a Lussania Víquez; pero que el tiempo logró compensar

Cuando ambas eran presentadoras de ‘Las historias’, en Repretel, había un deseo que, en aquel momento, no pudo convertirse en realidad

Por Fátima Jiménez
Natalia Monge reveló que, cuando ella y Lussania Víquez trabajaban en Repretel, soñaba con que su compañera llegara a convertirse en madre. (Archivo. )







Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

