Nancy Dobles evocó un recuerdo que la marcó para siempre

Nancy Dobles compartió con sus seguidores un emotivo homenaje a la memoria de su padre.

Nancy Dobles, reconocida presentadora de Teletica, evocó un emotivo recuerdo que la marcó para siempre. Compartió con sus seguidores que tiene que ver con su padre, Fernando Dobles Vargas, quien falleció en el 2006.

En el video que publicó, mostró un difusor con gran significado. Este contiene palo santo y su figura es la de un un hombre que lleva por nombre Chanoc. La comunicadora comentó que el objeto se parece a su papá y su nombre también lo alude, ya que así le decían porque usaba un bigote como el del difusor.

Además, escribió que su papá le cantaba la canción Muñequita linda, de Plácido Domingo, la cual colocó en una historia de Instagram.

La letra de la canción dice: “Muñequita linda de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. Dime si me quieres como yo te adoro, si de mí te acuerdas como yo de ti”, lo que provocó gran sentimiento en la presentadora de Buen día.

Nancy ha recordado a su progenitor en varias ocasiones en redes sociales, mostrando fotografías de él o de su vehículo.