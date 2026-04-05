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Nancy Dobles evocó un recuerdo que la marcó para siempre

La presentadora de Teletica reveló el profundo vínculo que aún mantiene

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Por Fiorella Montoya
Nancy Dobles
Nancy Dobles compartió con sus seguidores un emotivo homenaje a la memoria de su padre. (Jorge Navarro)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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