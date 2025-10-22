Viva

Músico costarricense se hizo un implante de cabello en Turquía: le pusieron 3.800 folículos

El artista contó en redes sociales todos los detalles del procedimiento. ‘Yo sé que hay muchos maes que no se atreven’, dijo

Por Jessica Rojas Ch.
Mau Madriz implante de cabello
Aunque todavía no presenta problemas de calvicie, el músico costarricense Mau Madriz se realizó un implante de cabello en las "entradas" al frente de su cabeza. (Archivo/Instagram)







Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

