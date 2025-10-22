Músico costarricense se hizo un implante de cabello en Turquía: le pusieron 3.800 folículos

Aunque todavía no presenta problemas de calvicie, el músico costarricense Mau Madriz se realizó un implante de cabello en las "entradas" al frente de su cabeza.

El músico costarricense Mau Madriz, voz y líder de la banda Entrelíneas, reveló un detalle muy particular de su vida personal y lo hizo sin pena, solo con la convicción de ayudar a otros hombres que están pasando por una situación similar a la suya.

Mau, reconocido por exitosos temas como Nadie sabe bailar y Malibú, contó en sus redes sociales que hace unas semanas se sometió a un implante de cabello para atacar “las entradas” que tenía en su cabeza y también prevenir la calvicie.

El tratamiento lo realizó nada más y nada menos que en Turquía, lugar que calificó como “la meca” de este tipo de procedimientos.

En varias historias que publicó en su Instagram, el artista costarricense explicó los detalles. Inició aclarando que contó su historia para que otros hombres que tienen dudas, se animen.

“Yo sé que hay muchos maes que no se atreven o que tienen ganas de hacer algo así y como que todo el mundo lo esconde. Entonces me pareció cool contarles”, dijo.

Según explicó, durante mucho tiempo realizó investigaciones de procesos, clínicas, doctores y también del viaje que debía realizar a Turquía para aplicarse el implante de cabello. Cuando tuvo toda la información recopilada, tomó la decisión más adecuada para él.

Realizó un viaje a Europa y el final lo dejó para Turquía, específicamente en Estambul. Fue claro en decir que los videos que estaba publicando no eran parte de un acuerdo publicitario y que todo lo que invirtió en el tratamiento y el viaje fue pagado por él.

“Aquí estoy dándole soporte a todos los calvos que no quieran dejarse el calvo y que tengan dudas”, agregó el artista.

¿Cómo fue el implante de cabello que se aplicó Mau Madriz?

Una de las primeras preguntas que recibió el músico en su publicación fue por qué no se hizo el tratamiento en Costa Rica. Mau explicó que, aunque en el país encontró varias opciones de clínicas, se decidió por Turquía porque allá está la mejor tecnología.

El músico costarricense, Mau Madriz, mostró parte del procedimiento del implante de cabello que se realizó en Turquía. (Instagram/Captura de video)

Fue claro al explicar que en dicho país hay muchas opciones, pero que no todas son buenas. “Hay muchos riesgos. Hay que tener demasiado cuidado en cuál clínica escoger”, agregó.

Sobre el proceso, contó que tomaron cabello de la parte trasera de su cabeza y lo implantaron en el frente. “El pelo de atrás es genéticamente diferente al resto y ese no se cae”, explicó.

Según contó, le pusieron 3.800 folículos en la parte frontal de su cabeza y para hacerlo usaron anestesia local. “La cabeza está dormida, es como ir al dentista. Uno siente como que están haciendo algo ahí, como si tuviera un casco de esterofón. Hay cierta sensación, pero no duele nada”, recordó.

En cuanto a la recuperación, explicó que los días siguientes se sufre de una leve hinchazón en el rostro que desaparece a los pocos días.

“Durante 10 días hay que dormir boca arriba porque hay que cuidar los folículos recién implantados. No hay que tocarse”, agregó.

Al final, en otra publicación, Mau contestó una de las preguntas más importantes: ¿Es caro? A lo que el músico respondió con un audio viral que decía: “No se equivocan, necesitan lana (plata)”.