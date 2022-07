Musical ‘Jesucristo Superestrella’ llegará a Costa Rica en el 2023

El afamado musical Jesucristo Superestrella, de Andrew Lloyd Webber, llegará a las tablas costarricenses en el 2023. Así lo confirmó Silvia Baltodano, directora ejecutiva de Luciérnaga Producciones.

De acuerdo con Baltodano, esta es la primera vez que Costa Rica adquiere licencias para un musical de Lloyd, creador de otras exitosas producciones como Cats y El fantasma de la ópera.

Jesucristo Superestrella sigue de cerca la última semana de vida de Jesús, pero desde el punto de vista de Judas. La obra surgió en 1970 como un álbum conceptual, sin embargo, años más tarde fue estrenada en Broadway y luego en una versión fílmica. Desde entonces, ha sido producida innumerables veces alrededor del mundo y protagonizada por estrellas como John Legend, Mel C y Camilo Sesto.

Luciérnaga Producciones se esmeró por conseguir las licencias de 'Jesucristo Superestrella'. (Luciérnaga Producciones)

“El proceso (para adquirir las licencias) ha sido sumamente minucioso. The Really Useful Group, la compañía productora de Andrew Lloyd Webber, se reserva el derecho de aprobar al equipo creativo y hasta el elenco. Entre los acuerdos realizados, debemos reservar dos espacios para él, quien podría estar en suelo costarricense en el 2023″

Si bien esta esta primera vez que Luciérnaga logra adquirir una licencia de Lloyd, no es la primera vez que la compañía trae un musical de gran éxito internacional a los teatros ticos, pues anteriormente produjo West Side Story y Chicago.

[ Silvia Baltodano festeja un sueño cumplido: estrenará teatro para su compañía escénica ]

“Hace más de dos años comenzamos a valorar títulos para nuestro siguiente musical y Jesucristo Superestrella estuvo arriba en la lista porque no hemos hecho un musical totalmente cantado y, además, queríamos que fuera de rock”, comentó Daniel Alarcón, director técnico de Luciérnaga.

Búsqueda de protagonistas

Actualmente, la productora se encuentra buscando el talento para protagonizar el musical. En total, Luciérnaga Producciones busca 28 artistas entre los 20 y los 70 años.

La producción de de 'Jesucristo Superestrella' busca 28 artistas entre los 20 y los 70 años. (Alejandro Gamboa)

“Las exigencias vocales de Jesucristo Superestrella son muy altas. Vamos a buscar voces e interpretaciones que nos sorprendan y sean particulares”, agrega Castro.

Al ser una ópera rock, el musical es totalmente cantado, sin embargo, las audiciones no son exclusivas para cantantes profesionales.

“Siempre hemos sabido que en Costa Rica hay talento de sobra y estamos muy emocionados por ver cómo nos van a impresionar”, comentó Baltodano.

Las personas que deseen inscribirse para realizar su audición podrán hacerlo a través de la página web www.luciernagaproducciones.com/audiciones. El formulario en línea que estará disponible hasta el 24 de julio.