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Musical ‘El camino al Hades’ unirá arte y solidaridad en el teatro Auditorio Nacional

Las funciones serán el 11 y 12 de abril en dos horarios cada día. Lo recaudado por la venta de entradas será donado a la Fundación Sifais

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Por Jessica Rojas Ch.
El camino al Hades musical
Allan Cartín y Maripaz Cordero interpretan a Orfeo y Eurídice en el musical 'El camino al Hades', montaje que se presentará en el teatro Auditorio Nacional del Museo de los Niños. (Cortesía)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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