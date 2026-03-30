Musical ‘El camino al Hades’ unirá arte y solidaridad en el teatro Auditorio Nacional

Allan Cartín y Maripaz Cordero interpretan a Orfeo y Eurídice en el musical 'El camino al Hades', montaje que se presentará en el teatro Auditorio Nacional del Museo de los Niños.

Música, teatro, danza y una emocionante historia se conjugan en la obra El camino al Hades, una propuesta escénica que combina emoción con compromiso social y que llegará al escenario del teatro Auditorio Nacional, en el Museo de los Niños.

Las funciones serán el 11 y 12 de abril en horarios de 3 y 7 p. m., pero además de lo cultural, el montaje tiene un valor adicional, y es que la totalidad de la venta de entradas será destinada a los programas de artes, idioma y educación de la Fundación Sifais, organización que trabaja en comunidades vulnerables como La Carpio.

La producción se basa en una reinterpretación contemporánea del clásico mito de Orfeo y Eurídice. La historia muestra a dos jóvenes que, en medio del caos y la pobreza, luchan por mantenerse unidos mientras enfrentan decisiones de amor, fe y supervivencia, llevando a los personajes a sus formas más humanas: Orfeo es frágil y obsesivo, mientras que Eurídice está marcada por la lucha constante por salir adelante.

“La propuesta trae un comentario político sobre el capitalismo y la sociedad a un Estados Unidos en los años 20, en la época de la industrialización. Toda la coreografía y el estilo musical lleva este mensaje de la unidad y la esperanza”, comentó Lara Monge, coproductora y codirectora de la obra, quien además interpreta a Hermes, personaje que actúa como puente entre la historia y el público.

El elenco está conformado por Allan Cartín (Orfeo), Maripaz Cordero (Eurídice), Felipe Jirón (Hades), Raquel Vargas (Perséfone) y Lara Monge (Hermes), junto a Las Moiras (Mariángel Matarrita, Amanda Jiménez y Elisa Calderón). Además, se suma el ensamble integrado por Daniel Moreno, Christopher Porras, María Paula Chacón y Catalina Vargas, entre otros artistas.

La dirección está a cargo de Aiden Aymerich, quien junto a Monge consolidaron una propuesta sólida e innovadora que destaca por la emocionalidad del montaje y su enfoque contemporáneo.

El lenguaje corporal, así como la coreografía y la música que fusiona géneros como el folk, el jazz y el blues, intensifican la conexión con el espectador.

Según explicó Monge, el proyecto nació con el impulso del Sifais, con talentos formados en la organización, pero poco a poco fue creciendo hasta llegar a un montaje de esta magnitud. “Progresamos a talentos con más experiencia, pero no queríamos nunca perder el mensaje central de nuestro proyecto, que es mezclar el arte con la necesidad de las personas y traer mejora en las áreas que lo necesitan”, explicó Monge.

La esencia de la obra es el compromiso con el arte como herramienta de transformación social.

Las entradas para el musical El camino al Hades tienen un costo de ¢9.500 y están disponibles tanto en línea como en la boletería física del Museo de los Niños.