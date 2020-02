–Trabajo con un reguetonero joven que está teniendo mucho éxito, sube como la espuma, se llama Nío García. Me siento contenta porque la música urbana me gusta, no el perreo o las letras que atacan a la mujer, pero mi canción será un reguetón suave que no es típicamente urbana porque yo no soy una cantante urbana y no quiero hacerle competencia a Natii Natasha o Becky G, pero soy de las artistas que me gusta probar y meterme en los géneros que están de moda.