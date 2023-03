XXXTentacion: jurado condena a tres personas por homicidio del rapero

Cinco años después de lo sucedido, un jurado de Florida condenó a tres personas por asesinar al rapero XXXTentacion.

El músico, quien venía ganando notoriedad por temas como Jocelyn Flores, HOPE y Look at me!, fue atacado a tiros en Florida, en el 2018. Tenía 20 años.

El artista, cuyo verdadero nombre era Jahseh Onfroy, venía saliendo de una tienda de motocicletas en Deerfield Beach, al norte de Miami. Desde su deceso, la figura de XXXTentacion se volvió de culto y por todos estos años se desplegó una campaña en redes sociales por conseguir un veredicto final sobre su homicidio.

XXXTentacion era un rapero que vivió envuelto en la polémica. Foto: Archivo

En el ataque a disparos, el rapero estaba en un automóvil. De repente, una camioneta bloqueó su vehículo y dos hombres armados enmascarados salieron de él.

Uno de los hombres disparó repetidamente al rapero y los asaltantes sacaron una bolsa Louis Vuitton del auto con $50.000 adentro y escaparon en la camioneta, según se lee en el reporte de las autoridades que atendieron el caso en su momento.

Finalmente Dedrick Williams, de 26 años; Trayvon Newsome, de 24; y Michael Boatwright, de 28 años, fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y robo a mano armada en la corte del condado de Broward.

Está previsto que los tres hombres regresen a la corte el 6 de abril para una audiencia de sentencia. Los cargos de asesinato en primer grado vienen con cadena perpetua. Previamente, el trío de acusados se había declarado inocente.

Fanáticos cantaron y recordaron el legado del rapero XXXTentacion en un funeral abierto que hubo en Florida. Foto: Archivo (Brynn Anderson/AP)

Los fiscales dijeron que Boatwright fue el pistolero que abrió fuego, que Newsome fue el otro pistolero y que Williams era el conductor de la camioneta.

El video de vigilancia reproducido en la corte mostró el ataque que se desarrolló en un estacionamiento, mostrando el momento en que dos hombres armados enmascarados apuntan al automóvil del rapero con las armas desenfundadas y uno parece disparar a través de la ventana del lado del conductor.

XXXTentacion había tenido problemas con la ley. El cantante había sido arrestado en 2016 por múltiples cargos que incluían una agresión agravada de una mujer embarazada, encarcelamiento falso y manipulación de testigos en el condado de Miami-Dade, según muestran los registros judiciales.