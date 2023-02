Walter Ferguson: la leyenda de Cahuita en imágenes

No hay nadie que se haya resistido a los encantos de Walter Ferguson, tanto como persona como músico.

Un hombre amable y talentoso se convirtió en un referente del calipso y de la cultura afrocostarricense para siempre. Mr. Gavitt, como se le conocía popularmente, será recordado por temas atemporales como One Pant Man, Callaloo, Monilia, Cabin in the Wata, Cahuita is a Beautiful Place, Rumba en Cahuita, G-O-O-D, entre otros.

“Ferguson, agricultor, sencillo y humilde, logró reunir una serie de manifestaciones culturales en torno a su persona y a su música, lo cual valoramos como su gran legado”, se refirió la ministra de Cultura Nayuribe Guadamuz sobre Ferguson, quien falleció a los 103 años.

A la luz de su deceso, este 25 de febrero, conviene rememorar su vida, no solo a través de los sonidos, sino también de las imágenes que referencian su carrera.

A continuación, algunas postales de su larga y fructífera vida que quedará marcada para siempre en los anales de la cultura costarricense.

Walter Ferguson, el rey del calipso limonense, muere a los 103 años

Don Walter pasó su vida principalmente en Cahuita, Limón. Allí atendió a La Nación en el 2018 para hablar sobre el legado del calipso, cuando recibió el Premio de Patrimonio Cultural Inmaterial Emilia Prieto Tugores por dedicarse al rescate de los rasgos culturales de la población afrocaribeña. (Albert Marín)

El entonces presidente Luis Guillermo Solís visitó en el 2016 a Walter Ferguson. El exmandatario se había mostrado muy ansioso por conocerlo en persona.

El artista, en el 2018, en la sala de su casa. (Albert Marín)

Así se veía Walter Ferguson unas cuantas décadas atrás. El músico vivió 103 años. Este retrato está en su casa de habitación. (Albert Marín)

Ferguson se mantenía conectado al mundo en su vejez. Una radio lo acompañaba; la música siempre le fue inseparable. (Albert Marín)

Esta fue una Ilustración que 'La Nación' le dedicó a don Walter cuando, en el 2014, se realizó un festival de calipso en su nombre.

El músico trinitense Hollis Urban Lester fue hasta la propia casa de Ferguson, en Cahuita, para ver de cerca al pionero del calipso tico. El encuentro tuvo lugar hace una década.