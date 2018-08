Tyler, the Creator es reconocido por llevar al mainstream algunas de las canciones de rap más agresivas de la década, y ahora también algunas de las más dulces. En su álbum Flower Boy (2017) demostró lo que podía hacer si le prestaban un piano y un conjunto de cuerdas y su nuevo video para la canción See You Again es el mejor ejemplo. Lleno de cameos de figuras como A$AP Rocky y Kali Uchis, See You Again (y el coda de Where This Flower Blooms) muestran a Tyler en su elemento y le dan un acompañamiento visual a las dos mejores canciones del disco, el quinto en su carrera. El video es una excelente introducción a la obra del rapero de 27 años. – Carlos Soto Campos