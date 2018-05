Con una exquisita producción, la banda escocesa Snow Patrol está de vuelta con su sétimo disco de estudio. Siete (mortales) años han pasado ya desde el disco anterior del grupo, el olvidable Fallen Empires, por lo que este nuevo trabajo supone un gran reto para el quinteto para reconquistar a su público. De acuerdo con el vocalista y compositor, Gary Lightbody, tuvo que superar un bloqueo creativo para finalmente dar a luz este trabajo que se siente más cercano y cálido. Destacan temas como Don´t Give In y Heal Me, así como la hermosa What If This Is All the Love You Ever Get? –Gerardo González V.