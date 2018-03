Aunque para muchos la época dorada del grupo The Decemberists tuvo su fin a comienzos de esta década, la banda estadounidense aún tiene mucho por decir. Su nueva producción, que aparece siete años después del sólido disco The King Is Dead, demuestra que los sintetizadores y las guitarras pueden mostrar una amalgama musical envolvente e irresistible. Con el espíritu remozado, The Decemberists vuelve y se les agradece. –Jorge Arturo Mora.