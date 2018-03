Aunque sin la explosión mediática que logró Look What You Made Me Do (primer sencillo del disco Reputation), la chica buena de la música pop pero con muy mala reputación, Taylor Swift, le mostró al mundo esta semana el nuevo video de su sencillo Delicate. La premisa del audiovisual no tiene nada de novedoso: la chica famosa que se siente sola y acosada por el mundo. ¿Se acuerdan del video de Britney Spears, Lucky? Pues son historias muy parecidas. Al menos es entretenido ver a Swift haciendo muecas y tonterías, aunque confieso que le salen mejor a Katy Perry. ¡Ups! Robert E. Lee