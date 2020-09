Esta no es la primera vez que Vin Diesel se aventura a cantar, pues ya había hecho apariciones públicas experimentando con la música: en el 2013 subió un video interpretando Stay de Rihanna. Además, en los MTV Movie Awards 2015, cantó durante un homenaje a su coprotagonista en Rápidos y Furiosos, Paul Walker, con el tema See You Again.