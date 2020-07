-Estoy un poco más maduro como artista, he desarrollado y practicado más mis dones de música, he crecido como productor, como artista y compositor, y quiero darle una nueva muestra de mi música a mis fanáticos que generalmente escuchan de mis colaboraciones y remixes. Ahora quiero presentarles en esta producción nuevas fusiones y estilos que no había usado antes; quiero fusionar géneros como el reguetón, quiero darle una nueva propuesta al público.