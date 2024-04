Vanesa Martin en Costa Rica: ‘Uno de los pecados más grandes es no vivir todos los placeres de la vida’

La voz poderosa y el mensaje de la cantautora española Vanesa Martin volverán a resonar en un concierto en Costa Rica. La artista regresará a nuestro país con el espectáculo Exclusiva 2024, una vez más en el teatro Melico Salazar, en San José. Esta es la segunda visita de la artista a suelo tico y, luego de su exitosa presentación en el 2022, se mostró muy emocionada por la nueva oportunidad.

En entrevista con La Nación, Vanesa adelantó que llegará al país con un show que no está ligado a la promoción de un disco, así que prometió que el recital será una complacencia musical para sus fans.

-¿Cómo se siente de cara a este regreso a Costa Rica, sobre todo después del concierto que dio en el 2022?

-Muy agradecida de volver. Muy agradecida de que la gente quiera volver y quiera repetir. Es un concierto único porque no está asociado a ningún disco, por lo que voy al repertorio variado de todos mis álbumes. Creo que también vamos a hacer alguna canción de mi nuevo trabajo que, si todo va bien, saldrá a final de año.

En el 2022 fue el primer concierto de Vanesa Martin en Costa Rica. En esa ocasión la artista enamoró al público que asistió a verla al Melico Salazar. (JOHN DURAN)

-Hacer un concierto resumiendo tantos discos debe de ser complicado. ¿Cómo fue la selección del repertorio para este show?

-Complicadísimo, la verdad. Hay canciones que te da mucha pena dejar ir. Son ocho discos y los temas que han salido sueltos, pero tampoco se trata de agotar a la gente y hacer tres horas de concierto. Para Costa Rica llevamos como dos horas y ya es bastante. Armar el repertorio es como jugar un tetris complejísimo, pero bueno, lo hemos encajado bien.

-Hay que cumplirle al público y también supongo que se da sus propios gustos como artista...

-Hay que cumplirle 100% a la gente. Yo sé los temas que están esperando, pero uno también necesita hablar de ciertas cosas y necesita contar ciertas historias. Tratamos de encontrar un equilibrio.

-¿Quiénes la acompañan en el show? ¿Cómo va a ser el desarrollo del espectáculo?

-Voy con mis músicos y con mi equipo. Vamos a pasar por diferentes estados de ánimo, es un concierto muy enérgico, muy poderoso. Va a ser muy especial.

-¿Cómo maneja sus emociones y las del público para conectar y lograr esa sinergia en el escenario?

-La vida se trata de ir encontrando el clima perfecto, el traje perfecto para cada ocasión, para cada momento. Me gusta mucho esa montaña rusa de emociones en la que intento meter al público, yo misma me meto ahí a navegar porque vivimos en un mundo donde hay muchas prisas, mucho ruido.

“A veces no nos paramos a mirarnos, a atendernos, y con la música pretendo de repente encontrar ese alto para pensar qué ha pasado en nuestros corazones. En el concierto vamos a intentar ser mejores personas, a vivir en la libertad del amor, a agradecer que estamos vivos; en fin, muchas emociones.

-En el concierto pasado hubo mucho público femenino, ¿cómo se siente con ese apoyo de las mujeres a su música?

-Eso me gusta mucho, la verdad es que me pone muy feliz porque tú sabes que el fenómeno fan siempre es más favorable a los chicos. A mí me gusta mucho que nos unamos, que esta sororidad se dé, que el lenguaje se dé.

“Yo tengo un discurso en mis canciones muy reivindicativo de la mujer, de superar miedos, superar obstáculos, de las relaciones de igual a igual y pues potenciar esa fortaleza y ese poder femenino es lo que me gusta que ellas lo perciban así y que seamos muchas en los conciertos”.

-Hay algo especial en su música, que es libre tanto en la parte creativa como en la musical. Usted es libre de decir y tocar lo que quiera, pero ¿cómo maneja esa libertad sin abusar de ella?

-Con neutralidad, con respeto, con mucha verdad y con honestidad.

-Su último disco se titula Placeres y pecados, hablando sobre ese tema, ¿cuál cree usted que es esa línea que nos divide entre los placeres y los pecados?

-Para mí, uno de los pecados más grandes que puede cometer el ser humano es privarse de vivir todos los placeres que la vida nos pone delante, entre ellos viajar, comer, aprender del sexo, escuchar una buena canción, degustar un buen vino, hacer deporte, dormir, disfrutar de la naturaleza; negarte a todo eso es un pecado tremendo.

La energía del público estuvo al máximo durante el primer concierto de Vanesa Martin en Costa Rica. La artista volverá a cantar en nuestro país el 14 de mayo. (JOHN DURAN)

-¿Disfrutará de unas vacaciones en Costa Rica?

-Ya conozco bien Costa Rica, he estado en varias ocasiones de turismo y estoy enamorada de vuestro país y lo digo con la boca llena. Además, se la recomiendo a todo el mundo, soy una embajadora 100% de Costa Rica porque la conocí primero por turismo y me enamoré, de ahí que me pone tan contenta volver y, encima, ya con mi música.

Detalles del concierto de Vanesa Martin en Costa Rica

Vanesa Martin cantará en Costa Rica el martes 14 de mayo, en el teatro Melico Salazar, en San José. El espectáculo comenzará a las 8 p. m.

Vanesa Martin prometió que su nuevo concierto en Costa Rica estará lleno de emociones y que hará un repaso por toda su discografía. (JOHN DURAN)

Todavía quedan entradas a la venta en el sitio www.eticket.cr. Los precios y localidades son:

Luneta central: ¢64.000.

Luneta lateral y palcos primer piso: ¢61000.

Balcón segundo piso: ¢57.000.

Palcos segundo piso: ¢53.000.

Balcón tercer piso: ¢45.000.

Palcos tercer piso: ¢41.000.

Galería cuarto piso: ¢32.000.

