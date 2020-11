-Acabo de sentir otra vez la adrenalina que me bajó por todo el cuerpo. Fue muy emoicionante, diría que tal vez es la presentación en la que más adrenalina he sentido en mi carrera. La preparación, el enfoque para llegar ahí fue lo que me salvó, fue muy importante porque no me acuerdo de esos cinco minutos y ahora que estoy reviviendo el momento sentí que durante esos cinco minutos estaba como flotando. La preparación fue clave, yo me obsesioné con esos cinco minutos de música por tres semanas y por dicha porque todo fue muy rápido. Fue muy muy emocionante y gracias a Dios que todo salió muy bien.