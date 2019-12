Este título se une a la larga lista de proyectos que ha montado UCR Coral, entre los que destaca Magnificat de Bach, Catulli Carmina de C. Orff;, Coronations Amthens de Handel; Salmos cotidianos, Oratorio de navidad y Stabat Mater de M. Camacho, Misa criolla de A. Ramírez; Sinfonía no. 9, así como presentaciones de composiciones de corte popular como Game of Choir y Symphony of Fate.