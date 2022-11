Thibault Cauvin, aclamado guitarrista francés, tendrá concierto en Costa Rica este miércoles

Hay grandes carreras que se cultivan desde temprana edad, como es el caso de Thibault Cauvin. Este músico, nacido en Bordeaux, Francia, cosechaba a sus 20 años más de 30 premios internacionales. Hoy, a sus 36 años, es uno de los grandes nombres de la guitarra contemporánea.

Con 1.500 conciertos en más de 120 países y graduado del Conservatorio de Burdeaux y del Conservatorio Nacional Superior de París, Cauvin es un fenómeno que es aclamado adonde llegue. Este instrumentista francés debutará en nuestro país este miércoles 2 de noviembre, en el Teatro Eugene O’Neill perteneciente al Centro Cultural Costarricense Norteamericano (ubicado en barrio Dent).

Cauvin viene a Costa Rica gracias al Servicio de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia y, aprovechando su visita, Viva conversó sobre sus inspiraciones.

Thibault Cauvin toca repertorio clásico contemporáneo hasta temas pop. Foto: FB

Influencia especial Copiado!

Para Cauvin, la guitarra debe asumirse desde un lente internacional. En particular, mientras está acá en Costa Rica, quiere subrayar lo importante que es la escena latinoamericana para Europa.

“En Francia es muy importante volver a ver esta región”, cuenta, destacando en especial la figura del cubano Leo Brouwer, uno de los más importantes compositores del continente.

Un día de noviembre, composición de Brouwer que se ha convertido en un clásico de la guitarra contemporánea, es una de las obras favoritas de Cauvin. “Yo he trabajado mucho con su música y me hace querer saber más sobre lo que se hace en este lado del mundo”, cuenta.

De ese mismo interés fue que ubicó al pintor cubano Tomás Sánchez, uno que conocerá en su gira por América. “Y quiero aprovechar estar aquí en Costa Rica para conocer lo que se está haciendo”, dice.

Cauvin cuenta que uno de sus proyectos predilectos en su carrera fue el disco Cities, donde exploró el mundo en busca de nuevos sonidos y compositores jóvenes.

Con esa excusa viajó a Mongolia, Turquía y Brasil, entre otros países. Hoy sueña con repetir el proyecto e incluir a Costa Rica dentro de una futura producción que emule lo realizado.

“A mí me encanta Costa Rica para surfear”, dice riendo, “y me interesa saber más de lo que se hace acá en música. Me encanta Costa Rica”.

Thibault Cauvin aprovechó su visita a Costa Rica para ofrecer clases maestras en la Universidad de Costa Rica. Foto: FB

Eso sí: Cauvin asegura estar abierto a todo género pues, desde su crianza, aprendió que la interacción de ritmos enriquece a un artista. Ejemplo es su versión de Mystery of Love, tema del cantante pop Sufjan Stevens que, desde los dedos de Cauvin, suena como un tema inspirado en el compositor español Francisco Tárrega.

“Mi papá me hizo crecer con rock y jazz y aprendí a escuchar más música. Otros estilos hacen que uno interprete un repertorio más nutrido”, agrega. “La música siempre tiene algo más por ofrecer y explorar”.

Véalo en vivo Copiado!

Cauvin dará un concierto único el miércoles 2 de noviembre, a las 7 p. m. en el Teatro Eugene O’Neill del Centro Cultural Costarricense Norteamericano.

El valor de la entrada es de ¢4.000 y las entradas se pueden conseguir a través del WhatsApp 8455-6666.