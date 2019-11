Su actuación fue bien recibida. Selena Gomez, Kesha, Ella Mai y los padres de Swift estuvieron entre los miembros de la audiencia que cantaron y bailaron mientras la estrella pop interpretaba Blank Space, Love Story, I Knew You Were Trouble y Shake It Off, esta última acompañada por Halsey y Camila Cabello. Tocó el piano para cerrar con Lover, mientras los bailarines Misty Copeland y Craig Hall danzaban al fondo. Al terminar, le agradeció a Carole King, quien presentó su premio a la artista de la década.