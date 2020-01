– Yo no quise ir a Vietnam porque ese pueblo no le hizo nada a Estados Unidos, era una guerra acerca del dinero. Mi abuela es mexicana, así que pensé en irme a ese país, pero me aceptaron en la universidad así que fui ahí. Era una gran época para la música. The Beatles decían All You Need is Love y James Brown decía Say It Loud. Había muchos mensajes positivos, se sentía el cambio en el aire y la música jazz encontró a sus viejos exponentes con sus maestros.