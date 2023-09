Smash Mouth en Costa Rica: la vez que Steve Harwell gritó sus éxitos en el Hard Rock Café

El mundo de la música está de luto por el fallecimiento de Steve Harwell, el carismático líder de la banda Smash Mouth, quien falleció este lunes 4 de setiembre después de enfrentar diversas complicaciones de salud.

Con motivo de su deceso, a los 56 años, conviene recordar la vez que el músico visitó, junto a su icónica banda, nuestro país.

En el 2013, Smash Mouth fue el acto estelar en la inauguración del Hard Rock Café en Costa Rica. La banda californiana cautivó a los asistentes con un set de seis canciones, según se repasa en una crónica del evento escrita para La Nación, por el periodista Alessandro Solís.

El concierto arrancó con Can’t Get Enough of You, Baby, una reversión que hizo el grupo sobre una canción de la década de 1960. Luego le siguió Then the Morning Comes, una de las piezas originales de la banda, la cual, según se repasa en la crónica, generó cierta confusión entre el público, ya que la voz de Steve Harwell sonaba más baja que las del bajista Paul de Lisle y que la del guitarrista Sean Hurlitz, quienes apoyaban con entusiasmo las vocales en coros y algunos versos.

Steven Harwell, Paul De Lisle, Greg Camp, y Jason Sutter llegaron al país como integrantes de Smash Mouth. La banda tocó seis piezas en Costa Rica. Foto: Mayela López

Sin embargo, uno de los momentos más destacados llegó con All Star, uno de los grandes clásicos de Smash Mouth. En la crónica se lee que Gustavo Araya, dueño del restaurante en Costa Rica, tomó el micrófono y sorprendió a todos al liderar la mayoría de la canción con un tono vocal notable. “Araya tomó el micrófono y cantó la mayoría de la canción, con un tono sorpresivamente mejor que el de Harwell. Araya se mostró pletórico de satisfacción empresarial”, se lee en el texto.

A pesar de la calidad de las canciones, el redactor asegura que el sonido del concierto no estuvo a la altura de las expectativas. A pesar de ello, el evento atrajo a distintas celebridades, pues figuras como el futbolista Paulo César Wanchope y el entonces ministro de Cultura, Manuel Obregón, entre otros, literalmente destrozaron guitarras sin estrenar bajo la premisa de que “así es el rocanrol.”

En San Antonio de Belén, en la sala de conciertos del desaparecido Hard Rock Café, Steve Harwell ofreció su única presentación en nuestro país, eso sí, con mucha energía. Archivo (Luis Navarro)

En ese momento, Smash Mouth venía de organizar una gira junto a Sugar Ray, llamada Under the Sun, en la que compartieron con otros contemporáneos como Gin Blossoms, Fastball y Vertical Horizon.

En una conferencia previa al evento, Harwell le comentó a Viva sobre el momento que pasaba la banda.

“El tour fue fantástico. Nuestros seguidores llevaron a sus hijos, y sus hijos a los suyos, entonces eran tres generaciones de seguidores”, comentó el cantante. “Para el próximo año queremos refrescarlo un poco. Seremos nosotros y Sugar Ray, y tal vez Barenaked Ladies”, dijo en ese momento.

“Nuestra relación con el Hard Rock Cafe está basada en la música; de eso se trata todo”, dijo Harwell en Costa Rica, quien junto a la agrupación se ha presentado en varios restaurantes de la marca alrededor del mundo. Archivo

Además de Smash Mouth, en la inauguración del Hard Rock Costa Rica, cuatro bandas costarricenses ofrecieron fugaces espectáculos de 20 minutos: El Parque, Gandhi, Percance y Café con Leche (junto a Pedro Capmany) revivieron sus temas más icónicos

Lastimosamente, este recinto cerró sus puertas durante la pandemia por covid-19.