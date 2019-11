La pianista Melissa Ávalos también compartió sus expectativas para este recital. “La preparación para este concurso y concierto ha sido una experiencia enriquecedora, tanto musical como personal. En mi caso, estoy emocionada de poder debutar con la Orquesta Sinfónica Nacional a los 18 años. Me he identificado mucho con Concierto No. 2 de Shostakóvich por su carácter juvenil. Llegar hasta donde estamos ha sido fruto de un trabajo arduo por parte de cada participante. Que el país brinde oportunidades para los jóvenes músicos es muy valioso”, dice.