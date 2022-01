Sinéad O’Connor no pega una: hasta sus líos con el fallecido Prince la persiguen al día de hoy

La polémica y el drama parecen perseguir a la cantante Sinéad O’Connor. El suicidio de su hijo adolescente Shane y su internación bajo custodia en un hospital para protegerla han sido tan solo algunas de las noticias más recientes que han girado en torno a la intérprete... pero no ha sido la última.

La producción del documental Nothing Compares sobre la vida de la artista irlandesa ha revelado que no ha podido utilizar el tema Nothing Compares 2 U, el tema más famoso de la cantante, pues los herederos de Prince prohibieron usarla, ya que el cantante fue el autor original del tema.

“Los herederos de Prince negaron el uso de la grabación de Sinéad de Nothing Compares 2 U en esta película”, dice al final de los créditos de la cinta, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance el pasado viernes 21 de enero.

Sinéad O'Connor fue internada en un hospital tras la muerte de su hijo a inicios de enero de este 2022.

Nothing Compares 2 U formó parte del álbum de 1985 de Prince The Family, y fue versionado por O’Connor en 1990 para su producción I Do Not Want What I Have Not Got, debutando en el número uno en Billboard’s Hot 100. El éxito del tema fue tal que lanzó a Sinéad al estrellato mundial.

Tras la popularidad que alcanzó la canción en la voz de la cantante irlandesa, Prince hizo lo suyo y comenzó a interpretar el tema en vivo desde entonces. Sin embargo, el éxito provocó que entre ambos surgiera una mala relación.

De acuerdo con Sinéad, Prince, quien falleció en el 2016, la invitó una vez a su mansión en Los Ángeles y se comportó muy agresivo. Según afirmó en declaraciones reproducidas por Independent cuando ella se iba a ir el cantante no la dejó, y cuando finalmente pudo salir, la comenzó a perseguir en su auto.

La interprete definió lo que sucedió ese día como “la cosa más aterradora que he visto en mi vida”.

“Nunca quise volver a ver a ese demonio”, escribió en su libro de memorias Rememberings, que salió a la venta en el 2021.

Su vida

El documental Nothing Compares hace un recorrido por la dramática vida de la cantante pop irlandesa. Allí ella habla abiertamente de todo tipo de temas: desde el abuso mental y físico que sufrió por parte de su difunta madre, hasta las consecuencias que tuvo por romper una foto del Papa (durante su aparición en Saturday Night Live en 1992) como protesta por el abuso infantil dentro del clero.

El documental de Kathryn Ferguson se centra en los primeros años de la carrera musical de Sinead O’Connor, cuando surgió la estrella y, según The Hollywood Reporter, pasó de ser idolatrada a ser demonizada.

“Las consecuencias de lo que soportó, su retirada del centro de atención y las subsiguientes luchas se mencionan pero no se exploran aquí; el enfoque del primer largometraje de Kathryn Ferguson es el valor de vanguardia de O’Connor y su indignación”, afirma el medio especializado.

Independientemente del enfoque, lo cierto es que esta producción llega a tan solo semanas de que la cantante diera a conocer que su hijo Shane se suicidó a los 17 años.

“Mi hermoso hijo, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la luz de mi vida, decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios. Que en paz descanse y que nadie siga su ejemplo”, tuiteó O’Connor el pasado 8 de enero.