Shakira y Manuel Turizo: cantante colombiano comparte detalles de nueva colaboración

Después de cuatro sencillos dedicados a su desamor, Shakira ya tiene decidida cuál será su próxima canción, un dúo con el cantante Manuel Turizo. El colombiano fue quien confirmó todos los rumores en torno a este sencillo, que aún no tiene fecha de lanzamiento oficial.

Turizo además reveló todos los detalles de esta colaboración que promete ser un éxito, como las últimas canciones de la barranquillera, por ejemplo TQG, con Karol G.

Desde inicios de febrero circula en redes sociales un fragmento de la canción, la cual tiene como nombre Copa Vacía. Ese audio adelantó que la colaboración viene acompañada con una pegajosa tonada.

Shakira lanzaría canción con Manuel Turizo, ¿otro dardo a Piqué?

“Desde que se hizo viral esa noticia me han preguntado y yo no he querido decirle nada a nadie. Porque el tema no es mío en realidad, el tema es de ella. No se lo había dicho a nadie, solo a ti aquí. Es ella la que decide el momento en que lo quiere sacar. Por ahí viene eso, todavía no te puedo dar fecha, ni día y mes”, expresó el cantante al programa de entrevistas Los Moluscos TV.

En la conversación, el colombiano aseguró que comenzarán a grabar el video y que ella es quien dirige el proyecto, al ritmo que ella quiere. “Ha tenido un compromiso con el tema Karol y eso hay que respetarlo. Hay que hacer las cosas de la manera correcta”, agregó Turizo.

