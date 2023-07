Shakira aclara si ‘Copa vacía’ está o no dedicada a Gerard Piqué

Shakira aclaró si ‘Copa vacía’ está o no dedicada a Gerard Piqué. (Tomada de Instagram)

Con Acróstico, Shakira habría puesto punto final a la historia que vivió con Gerard Piqué. No solo es la primera canción, después de varios sencillos, en la que no hace ninguna referencia al exfutbolista, sino que el video musical muestra a la cantante y sus hijos empacando sus cosas para dejar la casa familiar e iniciar una nueva vida.

Sin embargo, la salida de Copa vacía, el nuevo tema de la colombiana en colaboración con Manuel Turizo, volvió a levantar sospechas de que no superó del todo a Piqué. Tanto en la letra como en el video, los usuarios encontraron algunas señales que lo relacionarían con la canción.

“¿Por qué no quieres cuando yo quiero?”. “Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo”. “Siempre estás ocupado con tanto negocio,” son solo algunas de las frases que describirían la relación que existió entre la barranquillera y el español, y que ella misma detalló en otros sencillos como Te felicito o Monotonía. Sin embargo, entre tanta especulación, la estrella de la música decidió romper el silencio y aclarar si dedicó no esta canción a su ex.

A través de algunos mensajes que la cantante compartió en sus redes sociales y que están dirigidos por completo a sus fans, aceptó que la letra de Copa vacía podría retratar su vida perfectamente y que está asombrada de su comunidad.

“Me impresiona cómo analizan mis videos, mis letras, mis canciones y la clavan siempre. Son los mejores fans del mundo, pero los mejores. Nadie me conoce como ustedes, nadie me entiende como ustedes, nadie me apoya como ustedes y tienen un nivel de percepción que es de otro nivel, el más agudo”, dijo la barranquillera.

Asimismo, agradeció a sus fans por todo el apoyo y las muestras de amor que ha recibido. “Los quiero mucho mucho”, concluyó. Con esta declaración, la cantante confirma todas las teorías de sus fanáticos, respecto a la relación entre la canción y su expareja.

En otro mensaje la artista reveló que la cola de sirena que utilizó en el video musical pesaba 35 libras; es decir, 15.9 kilos.

Desde su estreno, el video logró superar los 18 millones de vistas y se encuentra, en YouTube, en el primer lugar de lo más visto en cuanto a música.

Hasta el momento, Piqué no habló al respecto del nuevo sencillo de la madre de sus hijos, pero sí causó mucha polémica por los supuestos planes de boda que tendría con su novia, la joven Clara Chía, con quien presuntamente inició su relación mientras todavía se encontraba junto a la intérprete de TQG.

