Rihanna se presentará en los premios Óscar 2023

Hay mucho más de Rihanna por disfrutar este 2023. Después de su participación en el pasado Super Bowl, la icónica cantante seguirá dando de qué hablar.

Ahora lo hará desde un escenario muy distinto: los premios Óscar, que se realizarán el 12 de marzo.

Así lo dio a conocer la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a través de su cuenta de Twitter.

‘Wakanda Forever’, el soundtrack: Marvel ensambló el disco perfecto

Tras más de seis años en silencio, Rihanna volvió a la luz pública en el Super Bowl 2023. (GREGORY SHAMUS/Getty Images via AFP)

Rihanna está nominada en la categoría de mejor canción original por Lift Me Up, tema lanzado en octubre del 2022 y utilizada en la película de Black Panther: Wakanda por siempre. La canción es un homenaje a Chadwick Boseman, actor que encarnó a Pantera Negra en el universo cinematográfico de Marvel y quien falleció en el 2020.

En esa categoría también está postulada la pieza Applause, del filme Tell it like a Woman; Hold my hand, de Top Gun: Maverick; la canción Naatu Naatu, del filme RRR; y This is a life, canción que aparece en la película Everything Everywhere all at once.

La cantante de Barbados estuvo alejada de los escenarios durante siete años, puesto que se dedicó a su faceta como emprendedora, lanzando líneas de lencería y maquillaje. Además, formó su familia junto al rapero,Asap Rocky, con el que tuvo su primera hija y con quien espera su segundo hijo.