Richie Nieto y su guitarra: de Café con Leche e Índigo a hacerle música a ‘Assassin’s Creed’ y ‘Star Trek’

El nombre y la guitarra del costarricense Richie Nieto tienen un puesto importante en la historia del rock tico. Su paso por agrupaciones icónicas como Café con Leche, Gandhi, Bruno Porter, Suite Doble e Índigo, lo llevaron a ser parte de una generación muy importante para las bases de la música nacional.

Pero el talento de Richie fue más allá, desde hace varios años figura como un importante compositor para grandes empresas internacionales de videojuegos, televisión y cine.

Compañías como Electronic Arts (desarrollador de juegos de video como Fifa y Need for Speed), así como Cinemax, HBO, Marvel, Discovery y Warner Chapell (editorial musical de Warner Music), han contado con sus trabajos.

El guitarrista Richie Nieto sigue vigente en la música costarricense, da conciertos con tres agrupaciones propias. Al mismo tiempo produce y graba sonidos para televisión, cine y videojuegos. (María José Howell)

El viaje de Nieto con estas importantes empresas inició en 1999, cuando se trasladó a Florida, Estados Unidos, para estudiar ingeniería de sonido. Después de graduarse trabajó produciendo música y sonidos para cine y televisión en Los Ángeles, poco tiempo después se trasladó a Toronto, Canadá.

Fue en el 2008 cuando se vinculó a los videojuegos haciendo sonidos para Electronic Arts y también para Ubisoft, donde fungió como director de audio. Sus creaciones han sonado en títulos de juegos como Assassin’s Creed, Tom Clancy’s Splinter Cell, Watch Dogs, Marvel Super Hero Squad; en televisión en Bloodlines, Star Trek: Picard, WWW Smackdown.

En cine, por su parte, su música ha sonado en películas como Manson, The Last Soldier o The Black Phone.

Luego de trabajar varios años para otros, Richie tomó la decisión de instaurar su propia compañía de diseño sonoro: The Very Loud Indeed Co. En el 2020 regresó a Costa Rica con la idea de trabajar desde aquí para todo el mundo. Por lo general, sus creaciones las realiza con clientes de Norteamérica y Europa.

“Volví para estar cerca de la familia y seguir haciendo mi trabajo, que es crear sonidos que no existen, como por ejemplo los de las películas de ciencia ficción cuando aparecen los monstruos o como suenan las armas de las naves”, explicó Nieto.

El músico agregó que se había cansado de trabajar para corporaciones grandes debido al estrés, además porque tenía poca libertad para la toma de decisiones. “Fue una evolución natural, después de trabajar tantos años en varias compañías, pude hacer algo mío, encargarme de todo, escoger los proyectos que quiero hacer”, aseveró.

Desde nuestro país, Nieto sigue colaborando con compositores de música para videojuegos como Stephen Barton y Gareth Coker, así como con Mark Korven (The Black Phone).

“Mi trabajo llega a millones de personas, la exposición es muy grande”, expresó.

Richie Nieto sigue vigente también con la música en Costa Rica

Además de la producción y grabación para cine, televisión y juegos de video, Richie Nieto sigue muy activo en la música nacional.

La carrera como guitarrista de Richie Nieto en Costa Rica la desarrolló con grupos como Café con Leche, Índigo y colaboraciones con bandas como Suite Doble y Gandhi. (Diana Mendez)

Actualmente, trabaja mano a mano con el músico Manuel Obregón. Además, Richie tiene sus propios proyectos: una banda de rock instrumental, The Synchronicity Project -agrupación tributo a The Police- y el grupo Popmart, en homenaje a U2.

El aporte de Nieto para la música tica se ve reflejado en discos icónicos como Hombre Azul, de El Parque, publicado en 1995. Después de eso grabó el álbum Chuis parece árbot (1997), de Bruno Porter, y los álbumes En el jardín del corazón (1997) y parte de Páginas perdidas (1999), de Gandhi. También fue guitarrista de Café con Leche desde 1991 y hasta 1996, cuando José Capmany empezó su carrera solista.