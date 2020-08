“Yo si tengo algo en contra de la gente que pertenece a otro género y para sacar la cabeza hace duetos con el reguetón, eso no me gusta, porque creo que la mejor manera de defender el rock & roll es haciendo rock & roll, la mejor manera de hacer baladas, es seguirlas haciendo y mejor que nunca. Pero la gente está intentando salir a flote haciendo lo que está de moda y hacer lo que está de moda siempre genera una suerte de segundón que no cambia absolutamente nada”, ahondó.