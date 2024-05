Rey Ruiz, Elvis Crespo y la Filarmónica encendieron el Estadio Nacional

El aguacero no daba tregua desde la tarde. Sin embargo, a las 7:30 p. m. justo a la hora que los integrantes de la Orquesta Filarmónica aparecieron para tomar sus lugares y comenzar a amenizar la noche, la lluvia se disipó

Elvis Crespo fue el primero en salir a escena y con un derroche de energía comenzó su show, acompañado de la orquesta, en el espectáculo Somos Latinos, que desde un inicio prometía convertir el Estadio Nacional en una gran pista de baile. El cantante puertorriqueño interpretó temas como Suavemente, Tu sonrisa y Píntame.

Elvis Crespo dio un espectáculo en el que no faltaron sus éxitos 'Suavemente' y 'Píntame'. (RONNY YAX)

Luego fue el turno del salsero Rey Ruiz quien no dejó que las más de 6.000 personas descansaran ni un momento al ritmo de clásicos suyos como Estamos solos, Si me das un beso y No me acostumbro.

Al final, ambos artistas se lucieron al lado de la Orquesta Filarmónica, logrando una fusión perfecta para hacer de la velada musical una noche para el recuerdo.

“Esto que vivimos en el Estadio Nacional quedará marcado en la memoria de estas 6000 personas y en la mía. Me siento sumamente satisfecho y agradecido con mis músicos y con estos dos grandes artistas internacionales Elvis Crespo y Rey Ruiz, cumplimos con lo prometido y logramos convocar a muchísimas personas en la pista de baile más grande de Centroamérica” dijo Marvin Araya, director de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.

Rey Ruiz fue el segundo en salir a escena a cantar con la Orquesta Filarmónica, para ese momento ya no llovía. (RONNY YAX)

El espectáculo, que estuvo repleto de baile, alegría y buena música, se extendió por aproximadamente dos horas y media.

El show fue tan memorable que luego del concierto, Elvis Crespo tomó las redes sociales para expresar su felicidad y agradecimiento con los ticos y con la orquesta.

“Gracias Dios por la oportunidad que me regalaste de cantar con la Orquesta Filarmónica Nacional de Costa Rica, su excelente calidad, profesionalismo y entusiasmo, dirigida magistralmente por el maestro Marvin Araya. Como decimos en Puerto Rico, me curé. Qué afortunado soy”, publicó.