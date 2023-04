Rey Carlos III: Katy Perry, Lionel Richie y Andrea Bocelli cantarán en su coronación

Los nombres comienzan a aparecer: Katy Perry, Lionel Richie y Andrea Bocelli cantarán en el acto de coronación del rey Carlos.

Los artistas se presentarán el 7 de mayo en el Castillo de Windsor, frente a 20.000 miembros del público e invitados especiales, donde ocurrirá una suerte de festival de música para honrar al monarca. En ese mismo evento se presentará el grupo de pop de los noventa Take That, el barítono bajo galés Sir Bryn Terfel, la cantautora Freya Ridings y el compositor y productor de soul clásico Alexis Ffrench.

El talento de Katy Perry amenizará los eventos de coronación del Rey Carlos III.

Se espera que más artistas se confirmen para la cita, según comunicó BBC Studios, empresa a cargo de los conciertos.

Durante meses, todos los ojos han estado puestos en el concierto de coronación del rey, que según los informes, ha tenido problemas para atraer a los mejores artistas, ya que muchos músicos están de gira y con agenda apretada.

La BBC señala que el concierto “celebrará un nuevo capítulo en la historia de la nación, con temas de amor, respeto y optimismo, celebrando las cuatro naciones y sus comunidades”.

El tenor italiano Andrea Bocelli se ha presentado en otros eventos públicos televisados, como en la inauguración de la Euro 2020. (ALBERTO LINGRIA/AFP)

Según analizó el portal Today, los artistas confirmados hasta ahora parecen tener algún tipo de conexión con el Reino Unido o las diversas organizaciones benéficas de la monarquía.

Perry y Richie sirven como jueces en la competencia de canto American Idol. En el caso de Richie, quien fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2022, fue nombrado primer Embajador Global de The Prince’s Trust y presidente del Grupo de Embajadores Globales en 2019.

“Estoy emocionado de actuar en el concierto de coronación y ayudar a arrojar más luz sobre el Fondo de Protección de Niños del British Asian Trust, cuyo trabajo incluye iniciativas en el terreno para recaudar fondos, con el objetivo de encontrar soluciones al tráfico de niños”, expresó Katy Perry en un comunicado de prensa.

También se anunció que los artistas estarán acompañados por una orquesta de 70 músicos y una banda de la casa compuesta por Massed Bands of the Household Division y la Countess of Wessex’s String Orchestra.