“Podría decir que quien a hierro mata a hierro muere. Decir que ojo por ojo igual diente por diente. Podría decir que no hay castigo justo ante lo que ellos se merecen y nada que te diga va a ser nunca suficiente. Podría seguir llenando de violencia tu mirada que se conquista más con sonreír que con espada; que es digno usar la otra mejilla y repetir la bofetada y otras mentiras que nunca sirvieron para nada. Y es que no es tiempo de decir nada, más bien es tiempo de escuchar todo, de hacer, de una vez por todas, lo correcto y si no hay nada inteligente que decir, hacer silencio y escuchar. Y hacer silencio y escuchar”.