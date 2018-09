La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, junto a los invitados, interpretarán Olimpia, de los Cuentos de Hoffmann compuestos por Jacques Offenbach,. También tocarán Concierto no. 2 para piano y orquesta de Dmitri Shostakovich, Concierto no. 1 para piano y orquesta de Pyotr Ilyich Tchaikovski, Danza Slava no. 1 de Antonín Dvořák, Sinfonía de los juguetes de Leopoldo Mozart, La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart, El barbero de Sevilla de Gioachino Rossini, I´m Yourz de Jason Mraz y una muestra de obras de Leroy Anderson y George Bizet.