Red Bull Batalla: El tico P8 luchará por la gloria y podría tener a una mujer como contrincante

Con varias cartas bajo la manga, tranquilo y confiado en su talento; así es como el rapero costarricense P8 se enfrenta a la gran final internacional de la Red Bull Batalla, en la que se enfrentará contra otros 15 MC de Hispanoamérica en el mítico escenario de la Quinta Vergara de Viña del Mar, en Chile.

El objetivo de P8 es claro: coronarse como el mejor MC de Hispanoamérica.

En esa línea, P8 se nota enfocado en hacer bien su trabajo y así lo confirmó en entrevista con medios internacionales, entre ellos Viva.

El costarricense P8 está en Chile para representar al país en la final internacional de la Red Bull Batalla. Cortesía Red Bull Batalla (Cortesía Red Bull)

Desde que en agosto ganó la competencia costarricense, destronando al bicampeón SNK, el cantante oriundo de Puntarenas empezó con la preparación para la final internacional. El artista ha estudiado a fondo a sus contrincantes y aunque no sabe a quién se enfrentará en la primera ronda de las batallas, sin duda su preparación le da un espectro más amplio para enfrentar el reto.

“He visto con más detalles sus errores o qué rival les pudo ganar y qué hizo para poder casi ganarles. He visto sus debilidades, ese proceso empezó desde que quedé campeón. Ya a todos los tengo bien medidos. Además, por acá (en Chile) vemos los comportamientos, quién anda más nervioso o más relajado, aunque no hay que dejarse llevar por eso porque es una batalla de freestyle y en el escenario cualquier persona se puede encender y cambiar por completo”, explicó P8.

El estilo del costarricense es ir siempre de frente, aguerrido; esa es una de las cartas que tiene guardada para sorprender a sus rivales. En cuanto a escoger contra quien rapear y qué posición le gustaría tener en la primera ronda, el tico afirma que antes de elegir prefiere que lo escojan a él y que ante eso es mejor decidir en qué posición competir.

Las emociones de estar en una final internacional de la Red Bull Batalla tienen a P8 cargado de sentimientos; sin embargo trata de mantenerse estable para llegar a la noche de este sábado 11 de diciembre con mucha tranquilidad. Al momento de esta entrevista, el cantante tico no había conocido aún el anfiteatro de la Quinta Vergara, pero contó que para este viernes 10 de diciembre iban a realizar las pruebas de sonido y, por fin, podría reconocer el campo de enfrentamiento.

Este 2021 el público volverá a ser parte esencial de la batalla y ese es otro de los puntos más importantes para P8. El tico afirma que los gritos de los fans llenan a los artistas de energía.

“El público es nuestro combustible. Cuando el público le grita a una rima, eso lo sobreexalta a uno. Aparte, es una Internacional y la gente aprecia mucho eso porque no todos los días hay un mundial en el país de uno. Estoy seguro de que la gente va muy dispuesta a gritar y alentar”, comentó.

Con respecto al apoyo de los ticos, P8 confirmó que se siente muy agradecido con los compatriotas, pues le han demostrado mucho cariño por medio de las redes sociales.

Presencia femenina

La colombiana Marithea lo dará todo en la gran final internacional de la Red Bull Batalla. Cortesía Red Bull Batalla (Cortesía Red Bull)

Una de las artistas a las que posiblemente se enfrente el costarricense es la colombiana Marithea, la única MC presente en la gran final 2021.

La artista, de 23 años, venció en su competencia nacional a una selección conformada solo por hombres (excepto ella). De esta manera, Marithea asumirá el reto de llevar la voz femenina a lo más alto de las batallas de freestyle, con un talento que ha sorprendido por su corte incisivo y directo, con una rapidez de respuesta digna de envidiar.

Marithea llegó a la final internacional a pura garra y corazón, confiada en una preparación que fue intensa.

“Voy a hacer lo que siempre hago, si funciona, excelente; pero no siempre se puede ganar y de perder también se aprende. Mi fortaleza es la calma, así esté perdiendo la batalla no hay que perder el control. Mi debilidad es la falta de musicalidad, no sé cómo pueda funcionar eso en Chile”, dijo la artista.

Desde siempre Marithea ha tenido una estrategia: no usar su condición de mujer para sacar provecho en las competencias. Ella contó que no todas las raperas usan el ser mujer a su favor y que ella es una de esas.

Además, la colombiana agregó que los ataques machistas, misóginos o incluso racistas (porque también es negra), son los menos en las batallas actuales, porque los artistas han ido dejando esos lugares “seguros” para competir.

Marithea es originaria de Cali, región colombiana que es conocida mundialmente por ser la capital de la salsa. Pero curiosamente contó que no le gusta el género. “En la zona donde nací hay una particularidad, el que no es salsero es rapero, así tal cual”, contó.

Además, la artista reconoció el trabajo que ha realizado P8 en la travesía hacia la gran final. Marithea afirmó que parte del público ha sido injusto con P8, ya que algunos afirman que no tenía que ganar la nacional y que, por ende, en la final en Chile tendría que perder en primera ronda. Sin embargo, ella afirma que el costarricense ha demostrado buen nivel y agrega que el público debería de apoyarlo más. “No solo cuando gana hay que decir este man es de Costa Rica”, sentenció.

La final

Este sábado 11 de diciembre, a partir de las 5:30 p. m. (hora de Costa Rica), la final internacional de la Red Bull Batalla se transmitirá de manera virtual. Disfrute el evento por la aplicación Red Bull TV -que está disponible gratuitamente para dispositivos móviles y Smarts TV-, así como a través de las redes sociales de Red Bull Batalla y en redbull.com/batalla.